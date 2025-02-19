Мелбет Медийная Лига CS2
16 февраля стартовала “Мелбет Медийная лига CS2”. Алексей Гасилин при поддержке БК “Мелбет” выступил организатором турнира с призовым фондом 2 миллиона рублей.
В турнире принимают участие 10 команд:
АМКАЛ
ФК 10
LIT ENERGY
РОДИНА МЕДИА
BROKE BOYS
СБОРНАЯ MFL
СБОРНАЯ СТРИМЕРОВ
ТИТАН
ROCKET TEAM
HOOPS
Соревнование проходит в 3 этапа:
Первая стадия Мелбет Медийной Лиги – групповой этап. Все команды поделены на две группы, а матчи проходят в формате best of 2, последняя команда в каждой группе покинет турнир.
Вторая стадия – четвертьфиналы. Команды группы А сыграют против команд группы Б. Пары будут распределены в зависимости от места в группе по итогам первого этапа. Матчи пройдут в формате best of 3.
Третья стадия – LAN-финал со зрителями. Лучшие 4 команды выйдут на арену и сразятся в полуфиналах и финале за призовой фонд турнира.
Все стадии турнира транслируются эксклюзивно в VK Видео.
Финальный этап турнира состоится 16 марта на киберспортивной арене Colizeum, где у каждого болельщика будет возможность лично увидеть звезд медиафутбола.
Вся актуальная информация о ходе турнира публикуется в Telegram-канале Алексея Гасилина.
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