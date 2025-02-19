Экс-шеф маркетинга «Фонбета»: «У букмекеров нет задачи затягивать молодую аудиторию. Подростки видят рекламу БК, как они видят сигареты и алкоголь в магазине»

Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Алина Якиревич высказалась о влиянии букмекеров на молодую аудиторию.

– Как ты относишься к мнению, что букмекеры рекламой затягивают молодую аудиторию – те, кто с детства смотрят спорт, постоянно видят рекламу букмекеров и к 18 годам готовы идти ставить?

– Мне кажется, что у букмекеров нет такой задачи. Мы, наоборот, пытались делать больше активаций для взрослых и вообще не затрагивать детей.

Если мы уберем рекламу букмекеров из спорта, она не исчезнет. Во всяких фильмах и сериалах тоже есть реклама букмекеров. С помощью серых рекламных кабинетов тоже можно гнать трафик в БК из любого источника.

Если запретить букмекерам рекламироваться, мы гарантированно лишим спорт дополнительных инвестиций, при этом не поборем рекламу в интернете. И подростки тоже будут ее видеть. Как они видят сигареты, алкоголь в магазине.

Они могут зайти в супермаркет, пройти мимо полки с алкоголем, но это не значит, что они начнут в 18 лет пить, – сказала Якиревич в интервью Спортсу’’.

Ставки на Спортсе

«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку