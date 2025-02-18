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«Cейчас начинается период, когда букмекеры борются за переманивание игроков». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» о конкуренции в России

Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Алина Якиревич высказалась о конкуренции между букмекерами в России.

– Активации в российском беттинге все заметнее из-за жесткой конкуренции?

– Думаю, да. Сейчас только начинается борьба. Вот в райд-хейлинге (сфера деятельности приложений, соединяющих пассажиров и перевозчиков – прим. Спортса”), где я сейчас работаю, ожесточенная конкуренция, потому что победитель забирает все. Если ты не первый игрок, скорее всего, ты не зарабатываешь. Поэтому у нас серьезная борьба за лидерство.

А в букмекерстве не было ожесточенного конкурентного периода – все росли и зарабатывали. У всех GGR (разница между сделанными депозитами и выплаченными выигрышами – прим. Спортса’’) рос с каждым годом и каждым месяцем. И, возможно, сейчас это заканчивается. У меня нет цифр, но сейчас как будто бы начинается период, когда мы... когда букмекеры борются за переманивание игроков.

Вот, допустим, есть фанаты «Спартака». Они всю жизнь ставят в «Винлайне». Я часто слышу, как люди говорят: «Я болею за «Спартак», я хочу ставить в компании, которая его поддерживает». Тут «Спартак» играет в Кубке России. Например, «Фонбет» взаимодействует с фанатом «Спартака» в рамках активации на Кубке. Есть возможность фрибетами, розыгрышами или эксклюзивным мерчем переманить клиента к себе.

Беттинг вообще интересный продукт. Если взять бренды машин, есть водители «БМВ», они всю жизнь на «БМВ» ездят, их вообще не переключить на другой бренд. Чем больше ты одним брендом пользуешься, тем больше к нему лояльность.

А в беттинге есть другой эффект. Я часто слышала на кастдевах (метод, при котором сначала проводят исследования среди потенциальных или уже существующих клиентов, а потом принимают решения – прим. Спортса’’) от игроков: мне не везет в «Бетсити», пойду поиграю в «Фонбет». То есть в целом игроки готовы менять БК. Саппорт, кстати, очень важен. Нахамили в службе поддержки – зарегистрируюсь в другом месте, тем более, фрибет дадут, – сказала Якиревич в интервью Спортсу’’.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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