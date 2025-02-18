«Милан» и «Аталанта» проиграли первые стыки ЛЧ с «Фейеноордом» и «Брюгге», но котируются фаворитами на проход в 1/8 финала

В Лиге чемпионов пройдут ответные матчи стыкового раунда.

Две итальянские команды – «Милан» и «Аталанта» – проиграли свои первые матчи. Миланцы уступили «Фейеноорду» (0:1), а клуб из Бергамо – «Брюгге» (1:2).

Несмотря на поражения, оба представителя Серии А котируются фаворитами на выход в 1/8 финала. На проход «Милана» дают коэффициент 1.58 (против 2.48 у «Фейеноорда»), на проход «Аталанты» – 1.70 (2.23 – «Брюгге»).

Оба матча пройдут 18 февраля и начнутся в 23:00 мск.

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