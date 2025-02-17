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Николай Оганезов вошел в состав Общественного совета при Минспорте

Советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов вошел в состав Общественного совета при министерстве спорта.

«Министр спорта РФ Михаил Дегтярев определил будущий, вернее, уже настоящий порядок работы и развития спортивной отрасли страны. Одним из приоритетных шагов он обозначил формирование «единой команды», которая будет включать Министерство спорта, Олимпийский комитет России и сами федерации.

Этот стратегический шаг направлен на повышение эффективности управления в спорте, достижение максимальных результатов в работе федераций.

В данной стратегии особая роль у нового Общественного совета при Минспорта РФ, который сможет обеспечить быструю и независимую экспертизу по любым профильным вопросам, организует проведение мониторинга выполнения решений Минспорта на местах, выстроит мост взаимодействия со всеми заинтересованными лицами и общественными структурами», – сообщил Оганезов.

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Переворот гонки за титул в Испании: «Барса» может стать первой, шансы «Реала» сильно упали

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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