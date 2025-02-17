BetBoom объявил о редизайне. Букмекер представил визуальную концепцию в виде «тепловой карты»

Букмекерская компания BetBoom провела редизайн.

Букмекер представил новую визуальную концепцию, в основе которой лежит использование «тепловой карты».

В BetBoom отметили, что компания вдохновлялась инструментом спортивной аналитики – тепловой картой, которая отражает динамику игры в спорте.

«Визуальная слепота – это вызов: пользователи перестают замечать привычные элементы. Чтобы оставаться в фокусе, нужно экспериментировать.

Мы пришли к закономерному выводу, что любой бренд, даже самый узнаваемый, должен эволюционировать. А наш стиль не менялся три года – пришло время вдохнуть в него новую энергию», – заявил директор департамента дизайна BetBoom Тимур Расулов.

В ближайшее время BetBoom планирует обновить интерфейса сайта и приложений, внедрить стиль в спонсорские интеграции и актуализировать визуальный стиль программы лояльности BetBoom Premium.

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