В России появится возможность делать ставки при просмотре спортивных трансляций. Запуск ожидается в этом году («Кружок Беттинга»)
Российские бетторы смогут делать ставки при просмотре спортивных трансляций.
«Российский букмекер готовит кое-что уникальное – такого на нашем рынке мы еще не видели.
С нами поделились подробностями одного проекта, который находится сейчас в разработке.
Одна из онлайн-платформ скооперировалась с БК. Они планируют внедрить возможность делать ставки при просмотре спортивных трансляций.
Запуск планируется уже в этом году, но сначала будет тест на определенных событиях. Возможно будет реализован функционал, при котором игрок сможет связать свою учетную запись с аккаунтом БК.
Судя по всему, реализация будет схожа с продуктом Genius – BetVision.
Наш источник попросил не разглашать подробности, поэтому пока без названий и точных дат. В любом случае, такой функционал может стать большим открытием», – сообщает телеграм-канал «Кружок Беттинга».
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