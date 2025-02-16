В США хотят легализовать ставки во время авиаперелетов
В США предложили идею легализовать азартные игры в воздухе.
В штате Коннектикут вынесли на рассмотрение законопроект с предложением разрешить делать ставки в самолетах во время авиаперелетов. Речь идет о ставках через встроенную в спинки кресел систему развлечений.
Сейчас в Коннектикуте лишь три букмекеры имеют местную лицензию: DraftKings, FanDuel и Fanatics. Отмечается, что штат стремится извлечь выгоду из растущего экономического потенциала азартной индустрии.
Если законопроект одобрят, Коннектикут станет первым американским штатом, где бетторы смогут делать ставки в воздухе.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: SBC Americas
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