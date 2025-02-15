«Сельта» не проиграла «Атлетико» впервые за 4 года. На ничью зашел коэффициент 4.90

«Атлетико» дома сыграл вничью с «Сельтой» в 24-м туре Ла Лиги (1:1).

В прематче «Атлетико» котировался явным фаворитом за 1.38, на ничью давали 4.90. Мадридцы с 7-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Пабло Барриоса.

Тотал меньше 2,5 голов зашел в третьем матче подряде между этими командами – с коэффициентом 2.03.

«Сельта» не проиграла «Атлетико» впервые за 8 матчей – в феврале 2021 года команды сыграли 2:2. Тогда «матрасники» стали чемпионами Испании.

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