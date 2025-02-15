«Брюгге» и «Андерлехт» находятся под наблюдением игорного регулятора Бельгии за рекламу букмекеров
Комиссия по азартным играм Бельгии вынесла предупреждение «Брюгге» и «Андерлехту».
С 1 января 2025 года в Бельгии начали действовать новые правила о спонсорстве игорных операторов. Логотипы операторов по-прежнему разрешено размещать на задней части футболки, но при условии, что их размер не превышает 75 см².
Однако «Брюгге» и «Андерлехт» разместили на форме увеличенные логотипы букмекеров. Оба клуба отрицают обвинения и считают, что они соблюдали правила. В ответ бельгийский регулятор заявил, что весь логотип, включая пробелы и графику, должен вписываться в разрешенный лимит.
Пока «Брюгге» и «Андерлехт» находятся «под пристальным вниманием». Комиссия по азартным играм рассматривает вопрос о том, следует ли налагать серьезные штрафы за умышленное нарушение новых правил о спонсорстве.
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