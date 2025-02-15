Ретеги забил за «Аталанту» 8 голов с начала года в Серии А. 2.13 – отличится в матче против «Кальяри»
«Аталанта» примет «Кальяри» в 25-м туре Серии А.
«Аталанта» – явный фаворит за 1.45. На «Кальяри» можно поставить за 7.60, на ничью – за 4.90.
Матео Ретеги – самый вероятный автор забитого мяча, на его гол дают коэффициент 2.13. Форвард забил 8 из 11 голов «Аталанты» в Серии А с начала года.
Итальянец с 20 голами лидирует в бомбардирской гонке Серии А. У Ретеги на пять забитых мячей больше, чем у ближайшего Мойзе Кина из «Фиорентины».
Матч пройдет 15 февраля. Начало – в 17:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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