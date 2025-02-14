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На финале Гран-при России по фигурному катанию победит добро!

Благотворительная программа ДоброFON запустила уникальный проект «Добробаллы», который объединит фигуристов и их преданных поклонников.

В рамках финала отечественного Гран-при по фигурному катанию в зоне ДоброFON, расположившейся рядом с 10 сектором в фойе красноярского ледового дворца «Кристалл арена», зрителей ждут автограф-сессии с любимыми спортсменам и интерактивная зона с двумя станциями, где каждый сможет почувствовать себя настоящим фигуристом и начать творить добрые дела, зарабатывая Добробаллы.

После прохождения обеих станций участник получит гарантированный приз и эксклюзивную фотографию в импровизированной зоне «Kiss and Cry», а трое лучших станут обладателями подарков от фигуристов-амбассадоров проекта.

Кроме того, продемонстрировать свое мастерство и владение элементами техники и, как настоящий спортсмен, получить оценки за выступление в короткой и произвольной программах любители фигурного катания могут на сайте уникальной диджитал-игры проекта.

Баллы, заработанные участниками активностей в фойе спортсооружения и диджитал-игры, а также самими фигуристами на льду, будут суммированы, конвертированы в рубли и направлены на благотворительность!

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