3.50 – Кучеров выиграет «Арт Росс Трофи» в этом сезоне. Россиянин котируется третьим фаворитом
Никита Кучеров идет третьим в гонке бомбардиров НХЛ.
Россиянин набрал 82 (25+57) балла в 52 матчах. В последней игре против «Детройта» (6:3) Кучеров отметился тремя голевыми передачами и стал лучшим ассистентом в истории «Тампы».
Букмекеры дают коэффициент 3.50, что Кучеров выиграет «Арт Росс Трофи» – приз лучшему бомбардиру регулярки НХЛ. Он третий фаворит после Леона Драйзайтля (2.30) и Нэтана Маккиннона (1.86).
Опубликовала: Венера Кравченко
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