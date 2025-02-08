Единый ЦУПИС второй год подряд выступит титульным партнером лыжной ИТ-гонки IT Ski Race

Единый ЦУПИС и организатор лыжной гонки IT Ski Race продолжат сотрудничество.

Платежный сервис в индустрии спортивных ставок второй год подряд выступит титульным партнером IT Ski Race. Соревнования пройдут 15 февраля на базе лыжного центра «Истина» в Головино Московской области.

Мероприятие примечательно тем, что участники, работающие в ИТ-области, выступают в отдельном зачете от остальных лыжников. К лыжной гонке ежегодно присоединяются порядка 1500 спортсменов.

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