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Единый ЦУПИС второй год подряд выступит титульным партнером лыжной ИТ-гонки IT Ski Race

Единый ЦУПИС и организатор лыжной гонки IT Ski Race продолжат сотрудничество.

Платежный сервис в индустрии спортивных ставок второй год подряд выступит титульным партнером IT Ski Race. Соревнования пройдут 15 февраля на базе лыжного центра «Истина» в Головино Московской области.

Мероприятие примечательно тем, что участники, работающие в ИТ-области, выступают в отдельном зачете от остальных лыжников. К лыжной гонке ежегодно присоединяются порядка 1500 спортсменов.

Ставочная вики Спортса

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал ЕРАИ
Ставки на спорт
лыжные гонки
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