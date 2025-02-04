«У тренера «Торпедо» был зять с братками. Убивать, наверное, не собирались, но пистолетом перед лицом махали». Сергей Ильев – об угрозах после статьи о договорном матче в 1993-м
Ильев рассказал, как ему угрожали убийством после матча между рязанским «Торпедо» и «Рубином» в 1993 году
– Сталкивался с бандитами в обычной жизни – неспортивной?
– Были случаи.
– Из-за чего?
– Понравилась тебе девушка на дискотеке, а тут приходит браток: «Она моя». А девушка: «Я не его». Начинались разборки.
Могли пристрелить в любой момент, но везло. Может, потому что был вроде как медийной личностью – видели, что выступаю на ТВ. А, может, просто из снисхождения – вдруг пригожусь.
Один раз пистолетом угрожали.
– Когда?
– Это уже из-за спорта.
Я всегда писал правду. Была у рязанского «Торпедо» договорная игра – с «Рубином» в 93-м. На манер «Спорт-Экспресса» всем игрокам поставил «б/о». То есть без оценки.
У тогдашнего тренера «Торпедо» – Сергея Недосейкина – был зять с братками. Убивать, наверное, не собирались, но пистолетом перед лицом махали. А мне – 18 лет. Пугали так. Но ничего не сделали – видимо, какие-то покровители рядом были. Опять же – может, работа на телевидении помогала, – сказал Ильев в интервью Спортсу’’.
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