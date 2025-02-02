Польская «Лехия» подписала спонсорский контракт с букмекером LV BET
Букмекер LV BET стал партнером «Лехии».
Польский футбольный клуб из Гданьска подписал спонсорский контракт с LV BET до 2027 года. В рамках сотрудничества логотип букмекера будет размещаться на домашнем стадионе «Лехии» и на рукавах игровой формы футболистов.
Кроме того, бренд LV BET будет использоваться в соцсетях «Лехии» и на клубном телевидении.
«Я верю, что это сотрудничество станет четким сигналом для дальнейших партнеров, подтверждающим, что в «Лехии» происходят позитивные изменения – особенно сейчас, в юбилейный год, когда клуб будет праздновать свое 80-летие», – заявил коммерческий директор «Лехии» Павел Кокоша.
После 19 туров чемпионата Польши «Лехия» набрала 15 очков и идет на предпоследнем месте.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Официальный сайт ФК «Лехия»
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