Феликс перейдет в «Милан», уверены букмекеры. Клуб заинтересован в аренде игрока

Жоау Феликс может перейти в «Милан».

Ранее сообщалось , что «Милан» заинтересован в аренде Феликса. При этом «Челси» не хочет отдавать хавбека в аренду.

Букмекеры уверены, что трансфер все же состоится и дают на это коэффициент 1.25. На продолжение карьеры в «Астон Вилле» предлагается 4.00.

Клуб Феликса после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:

1. «Милан» – 1.25;

2. «Астон Вилла» – 4.00;

3. Любой испанский клуб – 13.00;

4.»Манчестер Юнайтед» – 17.00;

5. «Вест Хэм» – 34.00.

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