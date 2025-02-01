Феликс перейдет в «Милан», уверены букмекеры. Клуб заинтересован в аренде игрока
Жоау Феликс может перейти в «Милан».
Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в аренде Феликса. При этом «Челси» не хочет отдавать хавбека в аренду.
Букмекеры уверены, что трансфер все же состоится и дают на это коэффициент 1.25. На продолжение карьеры в «Астон Вилле» предлагается 4.00.
Клуб Феликса после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:
1. «Милан» – 1.25;
2. «Астон Вилла» – 4.00;
3. Любой испанский клуб – 13.00;
4.»Манчестер Юнайтед» – 17.00;
5. «Вест Хэм» – 34.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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