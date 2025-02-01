«ПСЖ» – единственный клуб из топ-5 лиг, который не проигрывает в чемпионате. 3.55 – закончит сезон без поражений в Лиге 1
«ПСЖ» не проигрывает в этом сезоне Лиги 1.
«ПСЖ» – единственный клуб из топ-5 лиг без поражений в чемпионате. Букмекеры дают коэффициент 3.55, что парижане не проиграют до конца сезона Лиги 1. Обратная ставка зайдет за 1.25.
«ПСЖ» становился чемпионом Франции 12 раз, но никогда не заканчивал сезон непобежденным.
В 20-м туре Лиги 1 парижане на выезде сыграют с «Брестом». Матч пройдет 1 февраля и начнется в 19:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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