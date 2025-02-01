В Бразилии букмекерские сайты опередили по популярности YouTube
В Бразилии местные жители часто посещают букмекерские сайты.
По данным InterGame Online, ежедневно в стране фиксируют 63,4 млн посещений лицензированных в Бразилии беттинг-сайтов. Это на 45% превышает среднесуточный трафик YouTube в стране.
Лидером рынка является оператор Betano, посещаемость которого достигает 11,8 млн визитов в день (19% от всего трафика букмекерских сайтов Бразилии).
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: InterGame Online
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