В Бразилии букмекерские сайты опередили по популярности YouTube

В Бразилии местные жители часто посещают букмекерские сайты.

По данным InterGame Online, ежедневно в стране фиксируют 63,4 млн посещений лицензированных в Бразилии беттинг-сайтов. Это на 45% превышает среднесуточный трафик YouTube в стране.

Лидером рынка является оператор Betano, посещаемость которого достигает 11,8 млн визитов в день (19% от всего трафика букмекерских сайтов Бразилии).

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