Объем ставок в Olimpbet увеличился на 30% за год. Средняя сумма ставки – 1268 рублей
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев подвел итоги 2024 года для букмекера.
За год общий объем ставок в компании увеличился на 30,5% в денежном эквиваленте и на 9,7% в количественном выражении.
Средняя сумма ставка клиентов Olimpbet за прошлый год составила 1268 рублей, увеличившись на 18,9%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
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