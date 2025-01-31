Объем ставок в Olimpbet увеличился на 30% за год. Средняя сумма ставки – 1268 рублей

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев подвел итоги 2024 года для букмекера.

За год общий объем ставок в компании увеличился на 30,5% в денежном эквиваленте и на 9,7% в количественном выражении.

Средняя сумма ставка клиентов Olimpbet за прошлый год составила 1268 рублей, увеличившись на 18,9%.

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