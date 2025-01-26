«МЮ» котируется андердогом против «Фулхэма» впервые в истории АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в гостях в 22-м туре АПЛ.
«Фулхэм» – фаворит с коэффициентом 2.34. На «МЮ» можно поставить за 3.20, на ничью – за 3.50. Манкунианцы котируются андердогами против «дачников» впервые в истории АПЛ.
«Фулхэм» с 33 очками находится на 10-й строчке, «МЮ» с 26 баллами идет 13-м. У команды Рубена Аморима лишь одна победа в последних 6 матчах в Премьер-лиге (4 поражения и ничья).
Игра пройдет 26 января и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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