Промо
0

Экспресс из двух матчей NHL принес клиенту «Лиги Ставок» 23 520 000 рублей

Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из двух матчей NHL. Он заключил пари на сумму 4 000 000 рублей и выиграл 23 520 000 рублей.

В систему вошли матчи игрового дня NHL в ночь с 22 на 23 января по московскому времени. Беттор поставил на победу «Нью-Джерси» над «Бостоном» и «Лос-Анджелеса» над «Флоридой» за коэффициенты 2,00 и 2,94 соответственно. Стоит отметить, что и «дьяволы», и «короли» одержали волевые победы. «Нью-Джерси» после 1-го периода проигрывал 0:1, однако за оставшиеся два периода они забросили пять безответных шайб и одержали победу 5:1. Игроки «Лос-Анджелеса» же два периода не могли распечатать ворота «пантер» и уступали после 40 минут игры 0:1. Третий период «короли» провели ударно, забив две шайбы, которые принесли им победу со счетом 2:1. 

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что 24 января пройдет 4-й тур лотеRRеи – розыгрыша роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II. А при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.

натив
Ставки на спорт
Лига Ставок
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе забивает в 4 матчах подряд. Букмекеры уверены, что голевая серия продлится в игре против «Вальядолида»
241 минуту назад
«Лейпциг» и «Байер» забили 4+ гола в 3 очных матчах подряд. 2.45 – продление тренда
55 минут назад
«Боруссия» потерпела 4 поражения подряд во всех турнирах. 5.60 – продление серии в матче с «Вердером»
сегодня, 08:10
«МЮ» стал главным фаворитом Лиги Европы по версии букмекеров. Лидер общего этапа «Лацио» – лишь 4-й
4сегодня, 07:46
2.14 – самый высокий за 12 лет коэффициент на «Ман Сити» в домашнем матче против «Челси»
сегодня, 07:26
«Наполи» – букмекерский фаворит против «Ювентуса». Туринцы еще не проигрывали в этом сезоне Серии А
1сегодня, 07:10
Соболенко за 1.33 – огромный фаворит финала Australian Open. Защитит титул третий год подряд?
сегодня, 04:00Реклама
Грилиш не забивает в АПЛ 25 матчей подряд. 1.60 – забьет в лиге до конца сезона
1вчера, 14:47
Тен Хаг – фаворит на смену Шахину в «Боруссии». Шмидт – 2-й у букмекеров, Ковач – 3-й
7вчера, 13:58
Синнер – явный фаворит финала Australian Open у букмекеров. На победу Зверева дают 31%
вчера, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Ман Сити» – «Челси»
сегодня, 08:21Промо
Зарядись адреналином: старт акции «Спортивный марафон» от BetBoom с призовым фондом 3 000 000 рублей!
сегодня, 06:56Промо
«Наполи» – «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 18:18Промо
Подкаст Cappuccino Catenaccio возвращается в новом формате при участии БЕТСИТИ
вчера, 14:28Промо
Юра Ла Саета сделал прогноз на матч «Вальядолид» – «Реал» с коэффициентом 4.30
вчера, 14:23
OLIMPBET объявляет о запуске первого в индустрии масштабного розыгрыша автомобилей
вчера, 13:33Промо
PARI SECRET: революция в сегменте VIP на рынке российского беттинга
вчера, 12:58Промо
В матче «Штутгарт» – «ПСЖ» самый низкий коэффициент на ничью в ЛЧ за 12 лет. Обе команды выйдут в плей-офф, если поделят очки
423 января, 10:36
«Бавария» проигрывает «Фейеноорду» после первого тайма – 0:2. На камбэк мюнхенцев дают 3.80
222 января, 20:56
Клиент BetBoom в одном из клубов Таганрога предсказал исход одиннадцати боев UFC 311. Со ставки в 500 рублей беттор выиграл более полумиллиона!
22 января, 19:44Промо
Рекомендуем