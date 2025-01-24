Экспресс из двух матчей NHL принес клиенту «Лиги Ставок» 23 520 000 рублей

Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из двух матчей NHL. Он заключил пари на сумму 4 000 000 рублей и выиграл 23 520 000 рублей.

В систему вошли матчи игрового дня NHL в ночь с 22 на 23 января по московскому времени. Беттор поставил на победу «Нью-Джерси» над «Бостоном» и «Лос-Анджелеса» над «Флоридой» за коэффициенты 2,00 и 2,94 соответственно. Стоит отметить, что и «дьяволы», и «короли» одержали волевые победы. «Нью-Джерси» после 1-го периода проигрывал 0:1, однако за оставшиеся два периода они забросили пять безответных шайб и одержали победу 5:1. Игроки «Лос-Анджелеса» же два периода не могли распечатать ворота «пантер» и уступали после 40 минут игры 0:1. Третий период «короли» провели ударно, забив две шайбы, которые принесли им победу со счетом 2:1.

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