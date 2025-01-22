Соболенко перестала быть первой фавориткой Australian Open. Букмекеры считают, что турнир выиграет Швентек

Ига Швентек стала первой фавориткой Australian Open перед 1/2 финала.

На протяжении всего турнира фаворитом у букмекеров котировалась Арина Соболенко. Перед полуфиналом расклады изменились – на титул белорусской теннисистки дают коэффициент 2.25 против 1.95 на Швентек.

На итоговую победу Паулы Бадосы можно поставить за 13.00, на титул Мэдисон Киз – за 15.00.

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