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Медведев проиграл 121-й ракетке Тьену и вылетел с Australian Open. На американца давали 5.20

Даниил Медведев уступил Лернеру Тьену во втором круге Australian Open – 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7.

Россиянин котировался явным фаворитом встречи у букмекеров за 1.17. На успех 121-й ракетки мира давали коэффициент 5.20.

В первом круге Медведев проиграл два сета 418-й ракетке мира из Таиланда – Касидиту Самрею.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЛернер Тьен
logoДаниил Медведев
logoAustralian Open
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