Фонсека сенсационно проиграл Сонего – на соперника давали 4.70. У бразильца, выбившего Рублева с Australian Open, прервалась 14-матчевая победная серия

Жоао Фонсека уступил Лоренцо Сонего во 2-м раунде Australian Open – 7:6, 3:6, 1:6, 6:3, 3:6.

На победу итальянского теннисиста давали коэффициент 4.70 – он котировался явным аутсайдером.

У Фонсеки, занимающего 112-ю строчку в рейтинге ATP, прервалась 14-матчевая победная серия. Ранее он выбил Андрея Рублева с Australian Open.

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