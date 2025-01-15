«Ман Сити» упустил победу над «Брентфордом», ведя 2:0 к 82-й минуте. В лайве на ничью давали 31.00

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) на выезде в рамках 21-го тура АПЛ.

«Горожане» вели со счетом 2:0 к 82-й минуте, но упустили победу. В лайве на спасение хозяев можно было поставить за 31.00.

В нынешнем сезоне у «Сити» лишь 10 побед в 21 матче чемпионата, 5 ничьих и 6 поражений. Клуб занимает 6-е место в таблице АПЛ с 35 очками, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 баллов.

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