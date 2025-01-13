Каземиро продолжит карьеру в Саудовской Аравии, уверены букмекеры. «Аль-Наср» предложил ему 650 000 фунтов в неделю
Букмекеры считают, что Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
Британские БК обвалили до 1.33 коэффициент на то, что 32-летний полузащитник продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Сообщалось, что «Аль-Наср» предложил бразильцу контракт с зарплатой 650 000 фунтов в неделю.
За 3.50 можно поставить на то, что Каземиро останется в «МЮ». Переход в любой турецкий или бразильский клуб оценивается в 11.00, на возвращение игрока в «Реал» можно поставить за 34.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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