«Аль-Наср» предлагает Каземиро 650 000 фунтов в неделю. Контактов с «МЮ» еще не было
Стало известно, сколько Каземиро может заработать в Саудовской Аравии.
В подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» заинтересован «Аль-Наср».
По информации GiveMeSport, саудовцы предлагают бразильцу контракт с зарплатой 650 000 фунтов в неделю. Контактов между клубами еще не было.
В текущем сезоне АПЛ Каземиро провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GiveMeSport
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