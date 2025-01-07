«Аль-Наср» предлагает Каземиро 650 000 фунтов в неделю. Контактов с «МЮ» еще не было

Стало известно, сколько Каземиро может заработать в Саудовской Аравии.

В подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед » заинтересован «Аль-Наср ».

По информации GiveMeSport, саудовцы предлагают бразильцу контракт с зарплатой 650 000 фунтов в неделю. Контактов между клубами еще не было.

В текущем сезоне АПЛ Каземиро провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .