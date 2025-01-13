Димитров снялся с матча против Пассаро при счете 5:7, 1:2 и вылетел с Australian Open. На победу 104-й ракетки давали коэффициент 10.40
Григор Димитров проиграл Франческо Пассаро в первом круге Australian Open.
Болгарский теннисист снялся с матча при счете 5:7, 1:2 из-за травмы паха.
Перед игрой на победу 24-летнего Пассаро, который занимает 104 место в рейтинге ATP, давали коэффициент 10.40. Димитров котировался явным фаворитом за 1.05.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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