Игроков клуба высшей лиги Камеруна подозревают в организации договорных матчей через европейского букмекера

Клуб из высшей лиги Камеруна «Юньон Дуала» подозревает ряд своих игроков в организации договорных матчей.

По данным Pan-Africa Football, клуб начал внутреннее расследование. Местные СМИ сообщают, что в истории может быть замешана неназванная европейская букмекерская компания, которая платила деньги игрокам для обеспечения необходимых результатов.

Помимо клуба расследование о потенциальных договорняках ведут Федерация футбола Камеруна (FECAFOOT) и местные власти.

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