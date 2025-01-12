Чемпионат Португалии: «Порту» проиграл «Насьоналу» впервые с 2014 года. На поражение зашел коэффициент 8.40
«Порту» на выезде уступил «Насьоналу» в 17-м туре чемпионата Португалии (0:2).
В прематче «Порту» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.41. На «Насьонал» давали 8.40.
«Насьонал» обыграл «Порту» впервые за 12 матчей – предыдущая победа была в марте 2014 года (2:1).
В сезоне-2024/25 «Насьонал» вернулся в элитный дивизион спустя три года после вылета.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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