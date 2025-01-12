Чемпионат Португалии: «Порту» проиграл «Насьоналу» впервые с 2014 года. На поражение зашел коэффициент 8.40

«Порту» на выезде уступил «Насьоналу» в 17-м туре чемпионата Португалии (0:2).

В прематче «Порту» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.41. На «Насьонал» давали 8.40.

«Насьонал» обыграл «Порту» впервые за 12 матчей – предыдущая победа была в марте 2014 года (2:1).

В сезоне-2024/25 «Насьонал» вернулся в элитный дивизион спустя три года после вылета.

Ставочная вики Спортса

Шесть главных сенсаций Кубка Англии в январе: грязная легенда, фиаско Симэна до Роналдиньо, легкий конфуз Роналду