«Гавр» проиграл «Лансу» в 17-м туре Лиги 1 (1:2).

Таким образом, «Гавр» сыграл 20 матчей подряд без ничьих. Это рекорд среди команд топ-5 лиг. На втором месте по этому показателю находится «Ливерпуль» (17 игр).

В прематче «Гавр» котировался андердогом. На ничью можно было поставить за 4.20.

«Гавр», за который выступает Далер Кузяев, находится на предпоследнем месте в Лиге 1.

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