«Гавр» сыграл 20 матчей подряд без ничьих. Это рекорд среди команд топ-5 лиг
«Гавр» проиграл «Лансу» в 17-м туре Лиги 1 (1:2).
Таким образом, «Гавр» сыграл 20 матчей подряд без ничьих. Это рекорд среди команд топ-5 лиг. На втором месте по этому показателю находится «Ливерпуль» (17 игр).
В прематче «Гавр» котировался андердогом. На ничью можно было поставить за 4.20.
«Гавр», за который выступает Далер Кузяев, находится на предпоследнем месте в Лиге 1.
Шесть главных сенсаций Кубка Англии в январе: грязная легенда, фиаско Симэна до Роналдиньо, легкий конфуз Роналду
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем