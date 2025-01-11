Мирра Андреева вошла в топ-6 букмекерских фаворитов Australian Open. Соболенко котируется первой, Швентек – второй

В Мельбурне стартует Australian Open-2025.

Главным фаворитом женского турнира букмекеры считают Арину Соболенко, на нее дают коэффициент 3.20. Второй котируется Ига Швентек (4.50), третьей – Коко Гауфф (5.50).

Мирра Андреева идет шестой за 22.00. Диана Шнайдер вошла в топ-20 фаворитов с коэффициентом 40.00.

Фавориты женского Australian Open по версии букмекеров:

Арина Соболенко – 3.20; Ига Швентек – 4.50; Коко Гауфф – 5.50; Елена Рыбакина – 12.00; Циньвэнь Чжэн – 18.00; Мирра Андреева – 22.00.

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