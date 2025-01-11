Мирра Андреева вошла в топ-6 букмекерских фаворитов Australian Open. Соболенко котируется первой, Швентек – второй
В Мельбурне стартует Australian Open-2025.
Главным фаворитом женского турнира букмекеры считают Арину Соболенко, на нее дают коэффициент 3.20. Второй котируется Ига Швентек (4.50), третьей – Коко Гауфф (5.50).
Мирра Андреева идет шестой за 22.00. Диана Шнайдер вошла в топ-20 фаворитов с коэффициентом 40.00.
Фавориты женского Australian Open по версии букмекеров:
Арина Соболенко – 3.20;
Ига Швентек – 4.50;
Коко Гауфф – 5.50;
Елена Рыбакина – 12.00;
Циньвэнь Чжэн – 18.00;
Мирра Андреева – 22.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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