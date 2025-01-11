У «Баварии» лишь одна победа над «Боруссией» Менхенгладбах на выезде с 2019 года. 3.20 – укрепление тренда
«Бавария» на выезде сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах в 16-м туре Бундеслиги.
«Бавария» – явный фаворит с коэффициентом 1.38. На «Боруссию» можно поставить за 8.00, на ничью – за 5.70.
При этом «Бавария» выиграла лишь один матч против «Боруссии» на выезде с 2019 года. Если менхенгладбахский клуб не проиграет, зайдет коэффициент 3.20.
Матч состоится 11 января. Начало – в 20:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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