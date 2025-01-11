У «Баварии» лишь одна победа над «Боруссией» Менхенгладбах на выезде с 2019 года. 3.20 – укрепление тренда

«Бавария» на выезде сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах в 16-м туре Бундеслиги.

«Бавария» – явный фаворит с коэффициентом 1.38. На «Боруссию» можно поставить за 8.00, на ничью – за 5.70.

При этом «Бавария» выиграла лишь один матч против «Боруссии» на выезде с 2019 года. Если менхенгладбахский клуб не проиграет, зайдет коэффициент 3.20.

Матч состоится 11 января. Начало – в 20:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Шесть главных сенсаций Кубка Англии в январе: грязная легенда, фиаско Симэна до Роналдиньо, легкий конфуз Роналду