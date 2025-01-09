Россияне доходили до 1/4 финала на 16 из 17 последних ТБШ. 1.30 – минимум один россиянин в четвертьфинале Australian Open-2025

В Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open-2025.

«Фонбет» дает коэффициент 1.30 на то, что хотя бы один теннисист из России сыграет в четвертьфинале турнира.

Российские теннисисты доходили до 1/4 финала на 16 из 17 последних турнирах «Большого шлема».

Australian Open стартует 12 января, в воскресенье.

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