Россияне доходили до 1/4 финала на 16 из 17 последних ТБШ. 1.30 – минимум один россиянин в четвертьфинале Australian Open-2025
В Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open-2025.
«Фонбет» дает коэффициент 1.30 на то, что хотя бы один теннисист из России сыграет в четвертьфинале турнира.
Российские теннисисты доходили до 1/4 финала на 16 из 17 последних турнирах «Большого шлема».
Australian Open стартует 12 января, в воскресенье.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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