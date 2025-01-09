Директор Olimpbet Гусев – о формировании линий с помощью ИИ: «Небольшие события, может быть, будут переданы на контроль и управление машине»
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев оценил вероятность интеграции искусственного интеллекта в формировании линий на спортивные события.
«Конечно, ИИ поможет повысить качество за счет предоставления аналитической информации и прогнозов. Небольшие события, может быть, и будут переданы на контроль и управление машине.
Но решения по крупным событиям все равно останутся за человеком ввиду того, что ИИ хоть и может обрабатывать огромное количество источников данных и параметров, спорт остается непредсказуемой отраслью, на которую могут влиять совершенно неожиданные события», – отметил Гусев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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