Директор Olimpbet Гусев – о формировании линий с помощью ИИ: «Небольшие события, может быть, будут переданы на контроль и управление машине»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев оценил вероятность интеграции искусственного интеллекта в формировании линий на спортивные события.

«Конечно, ИИ поможет повысить качество за счет предоставления аналитической информации и прогнозов. Небольшие события, может быть, и будут переданы на контроль и управление машине.

Но решения по крупным событиям все равно останутся за человеком ввиду того, что ИИ хоть и может обрабатывать огромное количество источников данных и параметров, спорт остается непредсказуемой отраслью, на которую могут влиять совершенно неожиданные события», – отметил Гусев.

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