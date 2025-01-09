Директор Olimpbet Гусев: «ИИ ускорит процесс появления креативов у букмекеров. Создание лендингов и баннеров требует больших временных затрат»
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался о внедрении искусственного интеллекта в беттинг-индустрию.
«Еще одна область – генерация контента, исходя из предпочтений пользователей и потребностей компании. Создание лендингов, баннеров, pop-up’ов и других форматов требует больших временных затрат как у дизайнеров, так и у разработчиков.
ИИ может помочь ускорить процесс появления креативов, взяв эту работу на себя», — заявил Гусев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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