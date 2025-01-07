Общий совокупный доход букмекера Bet365 составил 630 млн долларов за 2024 финансовый год

Букмекер Bet365 опубликовал отчет за 2024 финансовый год.

Годовой финансовый отчет охватывает 53-недельный период, закончившийся 31 марта 2024-го.

Общий оборот за этот период составил 4,66 млрд долларов. В сравнении с предыдущим 52-недельным периодом, закончившимся 26 марта 2023-го, показатель вырос примерно на 9%.

Прибыль до налогообложения составила около 787 млн долларов, а общий совокупный доход достиг 630 млн долларов.

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