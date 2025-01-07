«Милан» отыгрался с 0:2 в финале Суперкубка Италии против «Интера». В лайве на камбэк давали коэффициент 41.00
«Милан» обыграл «Интер» (3:2) в финале Суперкубка Италии.
В прематче «Интер» котировался фаворитом за 1.88. На «Милан» давали 4.80. Команда Сержиу Консейсау к 52-й минуте уступала 0:2. Коэффициент на «Милан» в лайве достигал 41.00.
В итоге «россонери» забили три гола за тайм, включая победный на 93-й, и завоевали Суперкубок Италии впервые с 2016-го.
Перед турниром «Милан» шел третьим фаворитом за 4.60 после «Интера» (2.80) и «Ювентуса» (3.30).
Вот это характер «Милана»: 3% вероятности победы в полуфинале, 2% – в финале. И есть трофей!
Опубликовала: Венера Кравченко
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