«Милан» отыгрался с 0:2 в финале Суперкубка Италии против «Интера». В лайве на камбэк давали коэффициент 41.00

«Милан» обыграл «Интер» (3:2) в финале Суперкубка Италии.

В прематче «Интер» котировался фаворитом за 1.88. На «Милан» давали 4.80. Команда Сержиу Консейсау к 52-й минуте уступала 0:2. Коэффициент на «Милан» в лайве достигал 41.00.

В итоге «россонери» забили три гола за тайм, включая победный на 93-й, и завоевали Суперкубок Италии впервые с 2016-го.

Перед турниром «Милан» шел третьим фаворитом за 4.60 после «Интера» (2.80) и «Ювентуса» (3.30).

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Вот это характер «Милана»: 3% вероятности победы в полуфинале, 2% – в финале. И есть трофей!