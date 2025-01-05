«Ливерпуль» выигрывает 2-й тайм в 10 матчах подряд в АПЛ. 1.80 – продление тренда в игре с «МЮ»

«Ливерпуль» играет с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ (0:0, перерыв).

«Ливерпуль» выигрывает 2-й тайм в 10 матчах подряд в АПЛ. В лайве на победу команды Арне Слота можно поставить за 1.80. До матча коэффициент на «красных» составлял 1.40.

Успех «МЮ» оценивается в 5.50, ничья – в 3.15.

«Ливерпуль» не проигрывает дома «МЮ» в 9 матчах подряд.

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