«Ливерпуль» выигрывает 2-й тайм в 10 матчах подряд в АПЛ. 1.80 – продление тренда в игре с «МЮ»
«Ливерпуль» играет с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ (0:0, перерыв).
«Ливерпуль» выигрывает 2-й тайм в 10 матчах подряд в АПЛ. В лайве на победу команды Арне Слота можно поставить за 1.80. До матча коэффициент на «красных» составлял 1.40.
Успех «МЮ» оценивается в 5.50, ничья – в 3.15.
«Ливерпуль» не проигрывает дома «МЮ» в 9 матчах подряд.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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