«Рома» – букмекерский фаворит в дерби против «Лацио»

«Рома» сыграет в дерби с «Лацио» в 19-м туре Серии А.

«Рома» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.60. На «Лацио» дают 3.10, на ничью – 3.20.

Букмекеры сомневаются, что матч получится результативным. В 5 матчах подряд между этими командами был забит максимум один мяч. Тотал меньше 2,5 голов оценивается в 1.82, а тотал больше 2,5 идет за 2.00.

В 8 из 9 последних матчей между этими клубами зашла ставка на «обе забьют – нет». В предстоящей встрече на это дают коэффициент 2.08.

Игра пройдет 5 января и начнется в 22:45 мск.

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