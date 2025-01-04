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В Ялте появится игорная зона. Ожидается, что это обеспечит развитие региона и увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма

На территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму появится игорная зона.

1 января 2025 года вступили в силу изменения в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Согласно изменениям, игорная зона под Ялтой у поселка Кацивели, созданная в 2019-м, перенесена в Ялтинский порт. Причиной стал низкий турпоток в Кацивели, поэтому границы азартной зоны были пересмотрены.

Ожидается, что это обеспечит развитие региона, гарантирует рост уровня жизни людей, а также увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.

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Худший первый круг Пепа в «Сити» – в цифрах. Так плохо никогда не было

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: gazeta.ru
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