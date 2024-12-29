«Ман Сити» не побеждает 5 матчей подряд, «Лестер» – 4 игры кряду. 5.90 – коэффициент на ничью

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лестером» в 19-м туре АПЛ.

«Ман Сити» – безоговорочный фаворит с коэффициентом 1.34. Победа «Лестера» оценивается в 9.20, а на ничью можно поставить за 5.90.

Обе команды давно не побеждали: «Сити» – пять матчей подряд, «Лестер» – четыре. Если «лисы» не проиграют, зайдет коэффициент 3.50.

Матч состоится 29 декабря. Начало – в 17:30 мск.

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