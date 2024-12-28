В Азербайджане арестовали 8 футболистов из-за подозрения в организации договорных матчей
В Азербайджане восемь футболистов «Мингечевира» были арестованы прямо во время внутреннего собрания команды.
Им предъявлены обвинения в организации договорных матчей. Отмечается, что накануне инцидента в отставку был отправлен главный тренер клуба Адахим Нифталиев.
Имена игроков не раскрываются. Расследование продолжается, и число задержанных может увеличиться.
«Мингечевир» выступает в Первой лиге Азербайджана. После 11 туров клуб занимает последнее место в таблице.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Vesti.az
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