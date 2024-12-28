В Азербайджане арестовали 8 футболистов из-за подозрения в организации договорных матчей

В Азербайджане восемь футболистов «Мингечевира» были арестованы прямо во время внутреннего собрания команды.

Им предъявлены обвинения в организации договорных матчей. Отмечается, что накануне инцидента в отставку был отправлен главный тренер клуба Адахим Нифталиев.

Имена игроков не раскрываются. Расследование продолжается, и число задержанных может увеличиться.

«Мингечевир» выступает в Первой лиге Азербайджана. После 11 туров клуб занимает последнее место в таблице.

Ставочная вики Спортса

Сенсации за пределами топ-5: три участника ЛЧ повалились, «Ференцварош» загрустил без Абены