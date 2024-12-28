Коэффициент на переход Трента в «Реал» упал до 1.50. Защитник сообщил боссам «Ливерпуля» о желании перейти в мадридский клуб (Marca)

Букмекеры обновили котировки в линии на клуб Трента Александера-Арнолда в сезоне-2025/26.

Причиной стал инсайд Marca. По данным испанской газеты, защитник сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Реал» летом 2025-го, когда у него закончится контракт с «красными».

Коэффициент на переход Трента в «Реал» следующим летом упал до 1.50. Если же защитник начнет сезон-2025/26 в «Ливерпуле», сыграют 2.50.

Трент – воспитанник «Ливерпуля». За главную команду он дебютировал в 2016 году.

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