Коэффициент на переход Трента в «Реал» упал до 1.50. Защитник сообщил боссам «Ливерпуля» о желании перейти в мадридский клуб (Marca)
Букмекеры обновили котировки в линии на клуб Трента Александера-Арнолда в сезоне-2025/26.
Причиной стал инсайд Marca. По данным испанской газеты, защитник сообщил руководству «Ливерпуля» о желании перейти в «Реал» летом 2025-го, когда у него закончится контракт с «красными».
Коэффициент на переход Трента в «Реал» следующим летом упал до 1.50. Если же защитник начнет сезон-2025/26 в «Ливерпуле», сыграют 2.50.
Трент – воспитанник «Ливерпуля». За главную команду он дебютировал в 2016 году.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Liverpool on si
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