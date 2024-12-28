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«Мелбет» направил средства в фонд «Красивые дети в красивом мире» на борьбу с экологической катастрофой в Черном море

Букмекерская компания «Мелбет» перевела денежные средства в благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Компания не осталась равнодушной к экологической катастрофе, произошедшей в Керченском проливе, и внесла свой вклад в защиту природы и морских обитателей. Пожертвование будет использовано для закупки средств защиты для волонтёров и расходных материалов, необходимых для сбора мазута, что поможет скорее минимизировать нанесенный ущерб.

Несколько дней назад Черное море столкнулось с серьезной экологической катастрофой. Два танкера, перевозившие нефтепродукты, потерпели крушение в районе Керченского пролива, что привело к попаданию более 9 тысяч тонн мазута в морскую акваторию. Нефтяное пятно стремительно распространяется вдоль побережья, нанося непоправимый вред экосистеме. 

Разлив нефтепродуктов – это серьезная угроза для морской флоры и фауны. От планктона до морских млекопитающих – всё живое подвергается гибельному воздействию мазута. Последствия таких катастроф практически необратимы, однако, быстрая ликвидация разлива и сбор нефтепродуктов с побережья позволяют минимизировать ущерб.

«Мы обеспокоены произошедшей экологической катастрофой в Черном море, – комментирует бренд-директор БК «Мелбет» Евгения Григорьева. – Для нас важно не только развитие бизнеса, но и активная социальная позиция. Перевод средств в фонд «Красивые дети в красивом мире» – это наш вклад в защиту природы и будущих поколений».

БК «Мелбет» активно участвует в благотворительных проектах и реализует социально-ответственную политику. Компания призывает всех неравнодушных присоединиться к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и оказать посильную помощь для спасения Черного моря.

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