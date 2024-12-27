«Ман Сити» рискует вылететь из АПЛ, считают букмекеры. Только у 5 команд больше шансов на вылет

Букмекеры оценили вероятность вылета «Манчестер Сити» из АПЛ.

«Горожане» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 18 туров. У клуба 1 победа в 13 последних матчах во всех турнирах.

Букмекеры дают коэффициент 10.00 на вылет «Сити» из АПЛ по итогам сезона. Только у 5 команд больше шансов на вылет – «Саутгемптон» (1.08), «Ипсвич» (1.30), «Лестер» (1.45), «Вулверхэмптон» (2.80) и «Эвертон» (5.00).

Напомним, в феврале 2023 года лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Окончательное решение по судебному разбирательству будет принято весной 2025 года. Британские букмекеры считают, что снятие очков – самый вероятный итог дела для «Ман Сити».

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