У «Сити» 9 поражений в 12 последних матчах. 8.00 – проиграют «Эвертону»

«Манчестер Сити» встретится с «Эвертоном» в 18-м туре АПЛ.

Клуб из Манчестера проиграл в 9 из 12 последних матчей во всех турнирах. У «Эвертона» на этом отрезке всего два поражения.

Букмекеры уверены в победе «Сити» – на это дают коэффициент 1.35. Ничья идет за 5.40, победа «Эвертона» – за 8.00.

Матч состоится 16 декабря и начнется в 15:30 мск.

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