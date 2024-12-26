У «Сити» 9 поражений в 12 последних матчах. 8.00 – проиграют «Эвертону»
«Манчестер Сити» встретится с «Эвертоном» в 18-м туре АПЛ.
Клуб из Манчестера проиграл в 9 из 12 последних матчей во всех турнирах. У «Эвертона» на этом отрезке всего два поражения.
Букмекеры уверены в победе «Сити» – на это дают коэффициент 1.35. Ничья идет за 5.40, победа «Эвертона» – за 8.00.
Матч состоится 16 декабря и начнется в 15:30 мск.
Рэшфорд – на выход из «МЮ»? Первый вариант у букмекеров – «ПСЖ», затем – Саудовская Аравия
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем