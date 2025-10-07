Леброн Джеймс во «Втором решении» объявит о завершении карьеры, считают букмекеры

Букмекеры открыли ставки на тему ожидаемого заявления Леброна Джеймса.

Ранее форвард «Лейкерс » анонсировал «Второе решение» – отсылка к его знаменитому объявлению 2010 года.

Согласно котировкам, наиболее вероятный сценарий – объявление о завершении карьеры. На это выставлен коэффициент 2.55.

У букмекеров есть также другие предположения, о чем объявит баскетболист:

1. О завершении карьеры – 2.55

2. О том, что этот сезон будет последним – 3.25

3. О запуске нового бренда/реклама чего-нибудь – 4.00

4. Об уходе из «Лейкерс» – 7.00

5-6. О запуске сериала/фильма – 10.00

5-6. О появлении в НБА еще одного клуба (его собственного) – 10.00

7. О том, что станет политиком – 23.00

Только два реальных претендента на Леброна: возможен ли резонансный переход?