  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ у букмекеров. Шансы «Ливерпуля» после двух поражений упали до 30%
0

«Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ у букмекеров. Шансы «Ливерпуля» после двух поражений упали до 30%

«Арсенал» остается главным фаворитом АПЛ у букмекеров.

Лондонский клуб возглавил таблицу после победы на «Вест Хэмом» (2:0) в 6-м туре. Коэффициент на чемпионство «канониров» упал с 2.35 до 1.95.

«Ливерпуль» остается главным конкурентом «Арсенала». При этом мерсисайдцы потерпели в АПЛ два поражения подряд и котировки на их титул поднялись до 3.30 (около 30%).

Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.95

2. «Ливерпуль» – 3.30

3. «Манчестер Сити» – 5.00

4. «Челси» – 25.00

5. «Тоттенхэм» – 40.00

6. «Манчестер Юнайтед» – 70.00

7. «Кристал Пэлас» – 80.00

8. «Ньюкасл» – 100.00

9. «Брайтон» – 150.00

10. «Борнмут» – 150.00

Остальные – от 350.00

0:3 к 18-й от ЦСКА – «Спартак» и правда не пропускал столько даже от «Ливерпуля» и «Зенита»?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoТоттенхэм
logoКристал Пэлас
Ставки на футбол
logoЧелси
logoБорнмут
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoБрайтон
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Два российских вратаря – в топ-3 фаворитов на «Везина Трофи»
вчера, 14:23
«Ковентри» Лэмпарда – новый фаворит в Чемпионшипе. Лидер турнира идет без поражений
вчера, 13:39
ЛАСК в Австрии отыграл три гола за 5 минут. В лайве прошел коэффициент 51.00
вчера, 12:00
Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. 83% – вероятность события до 2026-го
3вчера, 11:07
«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. ЦСКА и «Краснодар» делят 2-е место в линии, «Спартак» опустился на 5-ю строчку
16вчера, 06:36
9% клиентов Polymarket ставят на то, что до конца 2025 года ФИФА забанит Израиль
15 октября, 19:29
«Реал» выиграет Ла Лигу с вероятностью 46,55%. Шансы «Барселоны» упали с 62,5% до 46,6%
345 октября, 18:21
«Балтика» набрала 20 очков в 11 турах РПЛ – лучший результат новичка на этом отрезке с 2005 года
45 октября, 18:00
«Барселона» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые за 10 лет – 1:4. Каталонцы котировались явными фаворитами матча
205 октября, 16:24
«Спартак» и ЦСКА забили 5+ голов в очном матче РПЛ впервые с 2009 года. На это давали 13% вероятности
55 октября, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью
5 октября, 17:34
«Ювентус» традиционно опасен дома, поэтому осторожная ставка: «Милан» не проиграет». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 16:10
«ПСЖ» против «Барсы» показал, что даже без лидеров способен выступать хорошо». Денисов о матче «Лилль» – «ПСЖ»
5 октября, 16:00
«Барса» слишком хороша для этой «Севильи», которая выходит из глубочайшего кризиса». Боков сделал прогноз на матч
15 октября, 13:10
«Кажется, настало время, чтобы пружина имени Станковича и Сакича распрямилась и показала всю мощь». Чернявский о дерби ЦСКА – «Спартак»
5 октября, 12:20
«Персоналки Гасперини – кошмар для «Фиорентины» с ее проблемами во владении». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 11:20
«Брентфорд» был неудобным соперником для «Сити» в эпоху Франка». Прогноз Палагина на матч
5 октября, 11:17
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча «Ювентус» – «Милан»
5 октября, 09:41Промо
Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
5 октября, 07:39Промо
«Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА. Армейцы не проигрывают дома в РПЛ 12 матчей подряд
65 октября, 06:29