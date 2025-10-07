«Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ у букмекеров. Шансы «Ливерпуля» после двух поражений упали до 30%
«Арсенал» остается главным фаворитом АПЛ у букмекеров.
Лондонский клуб возглавил таблицу после победы на «Вест Хэмом» (2:0) в 6-м туре. Коэффициент на чемпионство «канониров» упал с 2.35 до 1.95.
«Ливерпуль» остается главным конкурентом «Арсенала». При этом мерсисайдцы потерпели в АПЛ два поражения подряд и котировки на их титул поднялись до 3.30 (около 30%).
Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 1.95
2. «Ливерпуль» – 3.30
3. «Манчестер Сити» – 5.00
4. «Челси» – 25.00
5. «Тоттенхэм» – 40.00
6. «Манчестер Юнайтед» – 70.00
7. «Кристал Пэлас» – 80.00
8. «Ньюкасл» – 100.00
9. «Брайтон» – 150.00
10. «Борнмут» – 150.00
Остальные – от 350.00
0:3 к 18-й от ЦСКА – «Спартак» и правда не пропускал столько даже от «Ливерпуля» и «Зенита»?