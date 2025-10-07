«Арсенал» укрепился в статусе фаворита АПЛ у букмекеров. Шансы «Ливерпуля» после двух поражений упали до 30%

«Арсенал» остается главным фаворитом АПЛ у букмекеров.

Лондонский клуб возглавил таблицу после победы на «Вест Хэмом» (2:0) в 6-м туре. Коэффициент на чемпионство «канониров» упал с 2.35 до 1.95.

«Ливерпуль» остается главным конкурентом «Арсенала». При этом мерсисайдцы потерпели в АПЛ два поражения подряд и котировки на их титул поднялись до 3.30 (около 30%).

Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.95

2. «Ливерпуль» – 3.30

3. «Манчестер Сити» – 5.00

4. «Челси» – 25.00

5. «Тоттенхэм» – 40.00

6. «Манчестер Юнайтед» – 70.00

7. «Кристал Пэлас» – 80.00

8. «Ньюкасл» – 100.00

9. «Брайтон» – 150.00

10. «Борнмут» – 150.00

Остальные – от 350.00

